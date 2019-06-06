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«Новый подход»: Кучма сделал скандальное предложение по Донбассу, раскрыты детали
Леонид Кучма предложил снять блокаду с захваченных боевиками территорий Донбасса.
О новом предложении по урегулировании ситуации в ОРДЛО рассказал 5 июня спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске Мартин Сайдик.
Он сообщил, что уже на следующем заседании ТКГ будет рассмотрено предложение Кучмы о снятии экономической блокады с отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
«Предложение было сделано от господина Кучмы. И это было поддержано участниками из ОРЛО и ОРДО. Это будет на рассмотрении в экономической подгруппе в следующий раз», — заявил Сайдик.
Он также заявил, что введение в марте 2017 года экономической блокады на Донбассе способствовало разрыву отношений между сторонами.
«Поэтому сейчас надо работать в противоположном направлении. Снятие блокады — это был бы большой прогресс», — заявил Сайдик.
Ранее в России рассказали, что президент РФ Владимир Путин лично определяет политику в отношении Украины.
Об этом говорится в блоге журналиста и публициста Леонида Радзиховского на сайте «Собеседник».
«Для Путина Украина — любимая «игрушка», и никому другому он ее всерьез поиграть не отдавал. А вот хочет ли Путин принципиально изменить политику в отношении Украины? В этом я очень сильно сомневаюсь», – пишет Радзиховский.
По словам журналиста, отношения с Украиной определяет только президент России лично и больше никто. Радзиховский отмечает, что вряд ли Путин откажется от другой любимой «игрушки» — ДНР/ЛНР, а также наладит отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Слухи о смене политики в отношении Украины появились одновременно со слухами о возможной отставке помощника Путина – Владислава Суркова, а также назначении на его место недавнего спецпредставителя президента РФ по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией Михаила Бабича, добавил публицист. Но, по его мнению, смена политики не зависит от стрелочников.
Источник : https://politeka.net
Теги: Донбасс, скандал, предложение, Кучма
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