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Парубий назвал шагом к капитуляции запрет стрелять в ответ на Донбассе
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий на сегодняшнем заседании парламента заявил, что запрет украинским военным на Донбассе стрелять в ответ – это шаг к капитуляции перед Россией, передает replyua.net. «Запрет открывать огонь в ответ не является шагом к миру, а это шаг к капитуляции. И мы не позволим капитуляции Украины перед российским агрессором», – сказал Парубий.
Кроме того, он добавил, что вчера представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма в ходе заседания в Минске озвучил инициативу о том, что украинские военнослужащие не должны открывать огонь в ответ на атаки боевиков, согласно поручению президента Украины Владимира Зеленского.
Также вчера Кучма заявил, что раунд переговоров в Минске оказался «довольно конструктивным» по сравнению с несколькими годами ранее. Он сообщил о подготовке нового механизма прекращения огня, утверждение которого может состояться 19 июня. По мнению Кучмы, все стороны должны сегодня показать миру, что на самом деле хотят «режима тишины».
Теги: Донбасс, ответ, Парубий
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