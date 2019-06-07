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Украинцы все чаще поднимают вопрос проведения референдумов

07.06.2019 07:21
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Украинцы все чаще поднимают вопрос проведения референдумов

Украинцы все чаще стали предлагать решить наболевшие вопросы на всенародном голосовании.

Референдум на референдуме. Со стартом президентской кампании украинцы все чаще стали предлагать решить наболевшие вопросы на всенародном голосовании. С начала года политики говорили и о плебисците по вступлению в НАТО и о референдуме по переговорам с Россией о мире.

Также продолжаются дискуссии вокруг необходимости референдумов по легализации медицинской марихуаны.

И эти инициативы эксперты, опрошенные "Сегодня", сокрушительно раскритиковали. Лишь к идее провести референдум о продаже земли отнеслись положительно. Мол, это одно из важнейших стратегических вопросов для государства.

"Земля -  это главное достояние, основа сельского хозяйства. Те политики, которые защищают землю, они пользуются довольно серьезной поддержкой украинского общества. Ляшко как раз такой политик. Без сомнения, мне кажется, Ляшко проходит в парламент, исходя из того, что мы сейчас видим . Он конструктивен с точки зрения современной оппозиции. Его инициативы по поводу изменения конституции и по поводу защиты земли много кто поддерживает. Я думаю, что у него союзников по этим вопросам будет немало, и уже их много как в украинском обществе, так и в будущей политической системе Украины", – считает политический аналитик Андрей Бузаров.

Источник : https://www.segodnya.ua 



Теги: Украина, Донбасс, референдум, вопрос
 
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