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Команда Зеленского уже спешит внести правки в языковый закон

12.06.2019 15:45
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Команда Зеленского уже спешит внести правки в языковый закон

Единственным государственным языком в нашей стране является украинский, однако внесение некоторых правок в языковый закон все же не исключается. Как передает replyua.net, об этом сегодня на брифинге заявил представитель президента Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук. 

«Если имплементация этого закона будет требовать каких-то правок, они будут внесены. Но концептуальная для нас вещь – единственным государственным языком в Украине есть и будет украинский», - отметил Стефанчук. По его словам, гражданскому обществу и государству нужно совместно проводить мониторинг выполнения тех или иных законов.

Также чиновник отметил, что именно гражданское общество должно говорить о том, является ли работоспособной та или иная норма. Вместе с тем, говорит Стефанчук, нужно не только информировать о неработоспособности нормы, а и предлагать идеи для ее исправления и улучшения.



Теги: Донбасс, закон, украинский язык, Зеленский
 
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