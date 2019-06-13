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Зеленский ошарашил заявлением о своей отставке: «Искренне благодарен за…»
Закон не предусматривает отмены петиции.
Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел петицию об отмене другой петиции — о его отставке. Глава государства заявил, что не поддерживает инициативу; кроме того, закон не предусматривает такой процедуры, как отмена петиции. Об этом сообщила пресс-служба президента, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
«Искренне благодарен всем, кто подписал эту петицию, за гражданскую позицию и поддержку и, пользуясь случаем, обещаю оправдать ваше высокое доверие. … Сообщаю авторам, подписантам обращения и всем заинтересованным гражданам, что я не поддерживаю электронную петицию № 22/053988-еп относительно отмены электронной петиции № 22/053360-еп «За отставку Президента Украины Владимира Зеленского»», — говорится в ответе главы государства.
Он подчеркнул, что закон не предусматривает такой процедуры, как отмена петиции.
В то же время, Владимир Зеленский высказал свое восприятие петиции о его отставке как шутку.
«Сегодня никто не ограничен в праве инициировать электронные петиции к власти, даже в определенной степени троллинговые, как упомянутая петиция о моей отставке, так как это один из механизмов демократии», — написал президент Украины.
Теги: Донбасс, отставка, петиция, Зеленский
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