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В Великобритании призвали Россию сотрудничать с международным следствием по делу MH17
Глава британского МИД Джереми Хант призвал власти России сотрудничать с международным следствием и по делу о катастрофе малайзийского Boeing летом 2014 года над Донбассом. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду Министерством иностранных дел и по делам Содружества.
«Соединенное Королевство предлагает свою поддержку процессу судебного преследования и полностью доверяет как Совместной следственной группе (ССГ), так и системе уголовного судопроизводства Нидерландов. Российская Федерация должна теперь в полном объеме сотрудничать со стороной обвинения и предоставлять любую помощь, которую она запрашивает в соответствии с резолюцией 2166 Совета Безопасности ООН. Обвинения, выдвинутые против этих лиц сегодня, показывают, что международное сообщество совместно выступает против безнаказанности тех, кто несет ответственность за подлое убийство 298 ни в чем не повинных людей», — говорится в сообщении.
Источник: https://donpress.com
Теги: Россия, Донбасс, Великобритания
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