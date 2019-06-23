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«Терпите до 15 августа»: синоптик шокировал прогнозом

23.06.2019 12:40
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«Терпите до 15 августа»: синоптик шокировал прогнозом

Ситуация с аномальной жарой в Украине волнует многих, поскольку не каждый человек может легко переносить такую погоду, однако синоптики не дают утешительных прогнозов. Как передает replyua.net, ранее в Гидрометцентре заявили, что в ближайшие дни похолодания точно не будет, и в последнюю неделю июня во всех регионах в дневные часы будет около +30 градусов. Повезет только жителям западных регионов, где после выходных температура опустится до 25-28 градусов. 

А вот народный синоптик Леонид Горбань предупреждает украинцев об аномальной жаре практически до конца лета. В комментарии сайту «Апостроф» он рассказал, что жара не отступит до середины августа. Согласно его прогнозу, всё это время будут наблюдаться только небольшие температурные колебания – в стране будет жарко, в некоторые дни температура будет снижаться всего на пару градусов. «Эта жара, которую мы ощущаем сейчас, закончится только 15 августа», - заявил Горбань. 

Нужно отметить, что аномальная жара также установилась и в других европейских странах. Метеорологи сообщили, что в ближайшие дни могут быть побиты температурные рекорды в Германии и Франции.



Теги: Донбасс, жара, прогноз погоды
 
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