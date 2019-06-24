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Супрун рассказала, что будет в Украине с детскими домами
Исполняющая обязанности главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун сообщила, что только 8% детей, находящихся в детских домах - сироты, а остальные имеют родителей. Чаще всего в детдома попадают дети из-за состояния здоровья, плохой учебы, бедности семьи. Об этом сообщает replyua.net, ссылаясь на "Все, что нужно знать СЕГОДНЯ".
Что же будет с детскими домами в скором будущем и какова судьба их воспитанников? Как говорит Ульяна Супрун, только в этом году всё еще останется по-прежнему, а уже со следующего года детей перестанут принимать в детские дома. Тех детей, у кого есть родители, вернут домой. Но для этого чиновники должны направить родителей "на путь истинный", помочь им преодолеть всяческие проблемы, чтобы ребенок вернувшийся домой жил полноценной жизнью. Детей-отказников или сирот отдадут на попечение патронатной семьи или же оставят в домах семейного типа, где они будут чувствовать себя более комфортно, так как там будет проживать не больше 15 детей. Так же детям-сиротам будут подыскивать приёмных родителей.
Со слов Ульяны Супрун: "Решение о введении услуг по патронату над ребенком будут принимать местные госадминистрации или исполнительные органы местных советов". Маленькие граждане Украины должны расти в достойных условиях. Реформа должна уменьшить показатель числа детей в интернатах с 1,5 % на сегодня до 0,5 % к 2026 году.
Источник: https://replyua.net
Теги: Украина, Донбасс, дети, детский дом
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