Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Супрун рассказала, что будет в Украине с детскими домами

24.06.2019 21:46
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Супрун рассказала, что будет в Украине с детскими домами

Исполняющая обязанности главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун сообщила, что только 8% детей, находящихся в детских домах - сироты, а остальные имеют родителей. Чаще всего в детдома попадают дети из-за состояния здоровья, плохой учебы, бедности семьи. Об этом сообщает replyua.net, ссылаясь на "Все, что нужно знать СЕГОДНЯ".

Что же будет с детскими домами в скором будущем и какова судьба их воспитанников? Как говорит Ульяна Супрун, только в этом году всё еще останется по-прежнему, а уже со следующего года детей перестанут принимать в детские дома. Тех детей, у кого есть родители, вернут домой. Но для этого чиновники должны направить родителей "на путь истинный", помочь им преодолеть всяческие проблемы, чтобы ребенок вернувшийся домой жил полноценной жизнью. Детей-отказников или сирот отдадут на попечение патронатной семьи или же оставят в домах семейного типа, где они будут чувствовать себя более комфортно, так как там будет проживать не больше 15 детей. Так же детям-сиротам будут подыскивать приёмных родителей.

Со слов Ульяны Супрун: "Решение о введении услуг по патронату над ребенком будут принимать местные госадминистрации или исполнительные органы местных советов". Маленькие граждане Украины должны расти в достойных условиях. Реформа должна уменьшить показатель числа детей в интернатах с 1,5 % на сегодня до 0,5 % к 2026 году.

Источник: https://replyua.net 



Теги: Украина, Донбасс, дети, детский дом
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх