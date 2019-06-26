Экологическая катастрофа назревает на Львовщине: «Представляет опасность»

26.06.2019 16:17

В с. Шегини на пропускном пункте в Мостисском из цистерны, которая заехала со стороны Польши, следует азотная кислота

Об этом сообщает Depo.Львов со ссылкой на депутата Львовского горадминистрация Игоря Зинкевича.

Машину отогнан в отстойники проводятся мероприятия по устранению. Азотная кислота является опасным реактивом, относится к 3-му классу опасности по воздействию на людей. Если с ней неправильно обращаться, не является исключением отравления организма и ожоги кожи. Пары способны раздражать органы дыхания, а сама кислота — становиться причиной кожных язв заживают длительное время.

Когда это соединение попадает на кожу, и окрашивается в характерный желтый цвет. При нагревании наблюдается ее разложение с сопутствующим возникновением коричневого газа оксида азота (IV), которому характерна высокая токсичность. ПДК вещества в воздушном пространстве рабочей зоны — 2 мг / метр кубический по NO2.

Напомним, департамент экологии и природных ресурсов оценил влияние на окружающую среду планируемой деятельности строительства норковой фермы в Бродовском районе.

Установили, что строительство норковой фермы в пределах сельского совета Лешнева с максимальным поголовьем 300 тыс. Является допустимым. К таким выводам департамент пришел несмотря на несогласие со стороны общины, выступала с акциями протеста.

«Власть проигнорировала решение самоуправления о запрете строительства фермы, наплевала на право общины самой определять, разрешать вредное производство на своей земле, пренебрегла их правом на чистую окружающую среду. Теперь все понимают, чего стоят обещания нардепа от власти Михаила Бондаря не допустить строительство живодерен в районе.

Источник: https://lviv.politeka.net