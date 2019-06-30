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Порошенко «забил болт» и на единую украинскую церковь, и на армию - мнение
Сергей Лямец в своем блоге на страницах издания Украинская правда отметил, что после выборов Петр Порошенко, образно говоря, «забил болт» на единую украинскую церковь - одну из ценностей, на которых строилась его кампания. На еще одну ценность - армию - экс-президент «забил», по мнению блогера, еще раньше, сообщает replyua.net.
По словам Сергея Лямеца, Петр Порошенко, сделав ставку в избирательной кампании на «мову, виру, армию», довел большую часть украинского общества до белого каления, набрав в итоге 25 процентов. Причем, вопрос здесь не к ценностям. Порошенко просто построил на них избирательную кампанию, и все. Как только выборы закончились, он тут же «забил болт» на единую украинскую церковь. Там и так ситуация была проблемной, а теперь она и вовсе зашла в глухой угол
На армию Порошенко «забил» еще раньше. Будучи президентом, он позволял своим друзьям «распиливать» военный бюджет. Одновременно с этим президент направлял моряков на гарантированное столкновение с россиянами в Керченский пролив. Результат все знают. Моряки сидят в российской тюрьме, тогда как Порошенко баллотируется в Раду, проведя ребрендинг своей политической силы. Читайте также: Это не суды «одиозные, а документы составлены «по-дебильному» - Лямец.
Теги: Донбасс, церковь, армия, Порошенко
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