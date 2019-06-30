Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Снова жара: синоптики рассказали о погоде в первые дни июля

30.06.2019 14:07
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Снова жара: синоптики рассказали о погоде в первые дни июля

В начале следующей недели, 1 и 2 июля, в Украину снова зайдет атмосферный фронт, который принесет с собой жаркую погоду. Как передает replyua.net, выходные порадовали украинцев прохладной погодой, однако уже в понедельник синоптическая картина изменится.
По прогнозам синоптиков, 1 июля дождя не будет ни в одной из областей. Однако 2 июля, во вторник, на западе и на севере Украины, а также местами в центральном регионе синоптики прогнозируют дожди. В понедельник дневная температура воздуха составит от 24 до 29 градусов, при этом в западных областях рекордно потеплеет – столбики термометров будут показывать от 29 до 34 градусов тепла. В Киеве осадков не ожидается, днем синоптики прогнозируют около 30 градусов жары.
2 июля, во вторник, в столице снова начнутся дожди, также существует большая вероятность гроз. При этом синоптики прогнозируют незначительное похолодание – от 24 до 29 градусов днем.



Теги: Донбасс, жара, прогноз погоды
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх