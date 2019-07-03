Резко упадет температура: народный синоптик рассказал о неожиданной погоде на август

03.07.2019 20:46

Народный синоптик Леонид Горбань рассказал о прогнозе погоды на август 2019 года, отметив, что он удивит температурными данными, передает replyua.net. Так, по его словам, последний месяц лета будет не таким жарким, как июль. Аномальные температуры до +35 ждут украинцев только в первой половине этого месяца.



Горбань поспешил уверить украинцев, что после 10 августа столбики термометров станут показывать более комфортные температуры. «Бывают годы, когда август становится более жарким, чем июль, но в этом году будет наоборот. После 10 августа температура резко упадет, и дневные показатели будут держаться на уровне 24-26 градусов тепла до конца месяца», – заверил он. «Осадки ожидаются 2-3, а также 8 августа. Но это вновь кратковременные дожди с юга», – резюмировал Горбань.