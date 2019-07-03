Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Резко упадет температура: народный синоптик рассказал о неожиданной погоде на август

03.07.2019 20:46
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт

Народный синоптик Леонид Горбань рассказал о прогнозе погоды на август 2019 года, отметив, что он удивит температурными данными, передает replyua.net. Так, по его словам, последний месяц лета будет не таким жарким, как июль. Аномальные температуры до +35 ждут украинцев только в первой половине этого месяца. 

Горбань поспешил уверить украинцев, что после 10 августа столбики термометров станут показывать более комфортные температуры. «Бывают годы, когда август становится более жарким, чем июль, но в этом году будет наоборот. После 10 августа температура резко упадет, и дневные показатели будут держаться на уровне 24-26 градусов тепла до конца месяца», – заверил он. «Осадки ожидаются 2-3, а также 8 августа. Но это вновь кратковременные дожди с юга», – резюмировал Горбань.



Теги: Донбасс, температура, август, прогноз погоды
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх