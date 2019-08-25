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В воскресенье 25 августа синоптики прогнозирую жару

25.08.2019 11:00
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В воскресенье 25 августа синоптики прогнозирую жару

В воскресенье, 25 августа, погода в Украине будет ясно и жарко, в Карпатах и на Закарпатье местами кратковременные дожди, грозы. Об сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозу синоптиков, на севере температура воздуха днем повысится до + 25 -27 градусов, а ночью до +13 -15. На западе днем +25 — 33, ночью +11 -19 градусов. На востоке днем 26… +29, ночью + 11 -15. В южных областях днем температура повысится до +31 — 34, а ночью — +17 — 20. В центральной части с днем +25 — 28, ночью — +11 — 15. Ветер ожидается преимущественно северо-восточный, 5−10 м/с.

В Киеве без осадков. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с. Температура ночью 13−15 градусов, днем 25−27 градусов.

Источник : https://donpress 



Теги: Донбасс, август, жара
 
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