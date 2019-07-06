XXI саммит Украина-ЕС: какие изменения произойдут на Донбассе?

06.07.2019 19:30

На 21-м съезде саммита Украина-ЕС, который состоится в понедельник, 8 июля, отдельным пунктом запишут, что ЕС готов играть решающую роль в восстановлении Донбасса.

По информации сайта "Сегодня", в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что на саммите Кабмин и Еврокомиссия подпишут соглашение о финансировании программы "Поддержка ЕС для Востока Украины".

Кроме того, в понедельник Украина и ЕС подпишут еще четыре соглашения: "Антикоррупционная инициатива ЕС в Украине – вторая фаза", "Программа технического сотрудничества 2019", "U-LEAD с Европой: Программа для Украины по расширению прав и возможностей на местном уровне, подотчетности и развития – вторая фаза" и "Поддержка гражданского общества и культуры".

Отмечается, что 21-й саммит Украина-ЕС будет последним для лидеров Европейского союза, а для Президента Украины Владимира Зеленского, наоборот, ознакомительным.

Источник: https://mrpl.city