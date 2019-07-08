На NewsOne неожиданно отменили скандальный телемост с Россией, пожаловавшись на давление

08.07.2019 15:48

Канал кума Путина Виктора Медведчука NewsOne внезапно принял решение отменить телемост с Россией, который был запланирован на 12 июля, не забыв при этом пожаловаться на давление, передает replyua.net.



«В связи с информационной кампанией против журналистов, угрозой нападения на телеканал NewsOne и использованием его имени в предвыборной кампании ряда украинских партий, мы вынуждены прекратить подготовку телемарафона «Надо поговорить», – сказано в тексте сообщения телекомпании. Также канал заявил, что против него организовали информационную атаку.



«Наша попытка организовать площадку для обсуждения неполитических вопросов при помощи сил обычных людей, никогда не ставивших под сомнение территориальную целостность Украины, без политиков и одиозных пропагандистов, привела к тому, что на протяжении последнего времени рядом политических партий в отношении нашего телеканала была начала массированная информационная атака», – отметили в телекомпании.