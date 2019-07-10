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Экономист сообщил, сколько украинцы переплатили за газ за три года
Экономист Виктор Скаршевский заявил, что от решения суда относительно признания признал незаконным повышение тарифов на газ и тепло в 2016 году, для простых украинцев ничего не изменится.
Об этом он сказал журналистам ГолосUA.
По словам эксперта, решения суда является просто констатацией того факта, что украинцы почти три года переплачивали по завышенным тарифам.
«Денег на компенсацию и перерасчета в бюджете нет», — подчеркнул Виктор Скаршевский.
Он объяснил, что по его расчетам, только за газ украинцы переплатили около 40 миллиардов грн.
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Экономист добавил, что также необходимо учитывать, что и тепло было тоже по завышенным тарифам, где 70% составляет природный газ
«Новому правительству просто необходимо провести тарифообразование в соответствии со стоимостью украинского природного газа и соответственно с реальной экономической ситуацией и доходами граждан, которые не в состоянии оплачивать такие высокие тарифы», — отметил он.
Источник: antikor.com.ua
Теги: Донбасс, газ, переплата
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