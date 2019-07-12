Зеленский атакует: внесен неотложный закон, Украина ждала его 28 лет

12.07.2019 15:23

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал расширение действия закона о люстрации на президента, депутатов, спикера, членов ВСЮ, избираемых чиновников и кандидатов.

Об этом сообщает Политека.

«Глава государства внес 12 июля в Верховную Раду соответствующий законопроект под №10444 с пометкой «неотложный»», — идет речь в сообщении.

Так согласно инициируемым изменениям, в будущем чиновников предлагают люстрировать за злоупотребление ими своим служебным положением при исполнении должностных обязанностей, а также за избегание ответственности за действия, направленные на собственное обогащение.