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Путин-Зеленский 1:0: Фурса назвал причину "сокрушительного поражения Президента Украины"
Известный украинский аналитик Сергей Фурса высказал свое мнение о результативности первого этапа переговоров президента Владимира Зеленского с лидером РФ Владимиром Путиным, объяснив победу последнего. МИД РФ говорит, что обсуждает с Украиной обмен моряков. И судя по движению вокруг российского агента Вышинского, украинских моряков будут менять на российского шпиона, пишет "НВ". Первый раунд Путин-Зеленский заканчивается сокрушительным поражением Зеленского. Но нам это продадут как большую победу. Перед выборами сделав подарок тому, кто с ними приедет в Киев (Зеленский, Медведчук, кто угодно) и позволив Путину сохранить лицо. Почему это победа Путина? Потому что он не может не отпустить моряков. Есть решение международного суда, обязательно для исполнения. Не исполнит — получит болезненные санкции. И ему надо отдать. Он никуда не денется. И это была бы большая победа Украины. Публичная. Заставить агрессора признать свою вину. Показать в очередной раз, что Крым — это Украина. И что наши моряки не совершили никакого преступления. Они невиновны, черт возьми. Но нет. Похоже, моряки вернутся домой не просто так. Навстречу им поедет российский шпион. И русские это продадут еще и как защита свободы слова в Украине. Прекрасно. И прямо перед выборами. Совпадение? Вышинский очень важен для Москвы. Почему-то очень важен. Может, потому что Путин чувствует в нем коллегу. Неважно. Его можно было бы обменять на Сенцова и других политических узников Кремля. Настолько важного агента больше у нас нет. Это актив. Более весомым, судя по всему, может быть только Медведчук. Но как-то не верится, что его арестуют. И вот вместо того, чтобы использовать этот актив для освобождения наших пленников, мы его отдаем просто так. Да, просто так. Потому что моряки должны были бы приехать домой в любом случае. Это сделка. Как бы цинично ни звучало. Путин циник. И мы вынуждены думать как циники, когда общаемся с ним. И вот представьте, что кто-то должен вам тысячу гривен. И проиграл суд. Но он приходит к вам и говорит, что он вернет вам эту тысячу гривен, но в обмен вы подарите ему ваши туфли. Чтобы вы сказали в реальной жизни? Что это просьба хитро сделанного товарища, и послали бы его куда подальше. И да, моряки герои и должны быть дома. Это не обсуждается. Но также домой должен вернуться Сенцов и другие. И сейчас мы упускаем шанс вернуть их. Моряков не должны обменять. Их должны просто отпустить. И встретить в Украине как невиновных героев. Наши дипломаты и юристы сделали все для этого. А вот наши политики… Зеленский упускает этот шанс. То ли по причине неопытности. То ли потому, что ему важен политический пиар. Но результат один. Путин-Зеленский 1:0.
Источник : https://www.dialog.ua
Теги: Донбасс, президент, причины, Зеленский
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