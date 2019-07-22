- Давид Арахамия рассказал, как можно установить мир на Донбассе12:00
- Украина не была готова к внеочередным парламентским выборам - эксперт объяснил причины низкой явки избирателей 11:04
- Луценко точно не будет генеральным прокурором – Зеленский 10:41
- Выборы в ВРУ: ЦИК обработала более 46% протоколов10:23
- Зеленский объяснил, когда начнет «посадки» коррупционеров10:04
- Панич: Украина будет оставаться в «серой зоне», пока страной будут править олигархи09:40
- ЦИК публикует результаты выборов Верховной Рады09:04
- Вакарчук решил судьбу «Океана Эльзы» и поразил мощным заявлением: теперь все изменится08:41
- Перемирие на Донбассе: ОБСЕ фиксирует нарушения08:20
- 22 июля КПВВ «Майорск» не будет осуществлять пропуск граждан08:03
Давид Арахамия рассказал, как можно установить мир на Донбассе
Давид Арахамия рассказал в ходе общения с журналистами организованном в штабе партии президента, как можно добиться мира на Донбассе. По мнению представителя «Слуги народа», этому мог бы поспособствовать заход иностранных компаний в так называемую «серую зону», сообщает replyua.net.
Давид Арахамия считает, что если бы в «серую зону» на Донбассе начали бы заходить иностранные компании, то это поспособствовало бы становлению мира в Украине. Представитель «Слуги народа» отметил, что впервые за долгое время в восточной части страны начался процесс разведения сил. При этом Арахамия подчеркнул, что силовым путем проблему Донбасса решить не получится, и здесь нужен комплексный подход.
Он объяснил, что добиться становления мира на Донбассе можно в том случае, если одновременно задействовать политическое и военное давление. Одновременно с этим необходимо развивать армию и усиливать экономическую безопасность. В так называемой «серой зоне» должны появиться предприятия компаний из США, Франции, Китая, Германии. Если зайдет большой бизнес, то он найдет способ прекратить войну. При этом Украина должна создать для такого захода все необходимые условия. Читайте также: Вакарчука приглашают к объединению все политические силы, прошедшие в новую Раду, кроме «Оппозиционной платформы».
Теги: Донбасс, мир, серая зона
- Подробности Минских переговоров от Дарки Олифер
- Свершилось! В Минске подписали важнейшее соглашение по Донбассу
- Принесет ли 2016 год долгожданный мир Украине - прогноз политолога
- «Они не сдадутся»: скандальный российский музыкант сделал заявление по «ЛДНР»
- Порошенко: "Наши славные воины-укропы освободили большую часть Донбасса" (ВИДЕО)
- 8 сентября - в этот день родились
- Сводка из зоны ООС за 21 июля: Версии сторон конфликта11:41
- Гривна «пережила» выборы: опубликован свежий курс валют11:17
- 22 июля КПВВ «Майорск» не будет осуществлять пропуск граждан08:03
- Секретная операция на Донбассе: ВСУ разгромили боевиков ценой больших потерь21:18
- В районе проведения ООС военные медики развернули передовую хирургическую группу19:21
- Мебель, обувь и сигареты: какие товары незаконно перевозят через КПВВ Донетчины?16:23
- В Луганске из-за выброса химвещества пострадали 7 человек, включая ребенка16:02
- Генерал ВСУ выступил за прямые переговоры с "Л/ДНР"14:04
- Оккупированный Первомайск мощно атакован: погибла женщина, более 10 раненых, горят дома 12:40
- В зоне ООС 26 обстрелов: ранены двое украинских военных11:23
- Давид Арахамия рассказал, как можно установить мир на Донбассе12:00
- Сводка из зоны ООС за 21 июля: Версии сторон конфликта11:41
- Гривна «пережила» выборы: опубликован свежий курс валют11:17
- Украина не была готова к внеочередным парламентским выборам - эксперт объяснил причины низкой явки избирателей 11:04
- Луценко точно не будет генеральным прокурором – Зеленский 10:41
- Выборы в ВРУ: ЦИК обработала более 46% протоколов10:23
- Зеленский объяснил, когда начнет «посадки» коррупционеров10:04
- Панич: Украина будет оставаться в «серой зоне», пока страной будут править олигархи09:40
- Фрэнк Феннер: у человечества в запасе не более 100 Лет09:20
- ЦИК публикует результаты выборов Верховной Рады09:04
- Сексологи назвали вещи, которые никто не может вас заставить делать в постели07:20
- Развенчан популярный миф о влиянии кофе на рак22:40
- В Украине запретили продажу популярных витаминов22:03
- Врач рассказал, как загорать без ущерба для здоровья12:20
- Диетолог рассказал, каким продуктом заменить молоко09:20
- Не выбрасывайте деньги на ветер: названы самые бесполезные препараты14:57
- Летние тренды на рынке труда в Украине: ищут молодежь и аграриев13:54
- Цимбалюк: Путин всех переиграл, по крайней мере, в Европе13:19
- Гороскоп по картах Таро на 20 липня: кого чекають неприємності 12:02
- Врач рассказал о плюсах полного отказа от сахара10:02
- Сбылся самый страшный сон Тимошенко: беспощадный Зеленский сказал, кто будет премьером
- Война отменяется: в России рассказали, что задумал Путин против Украины
- Между Харцызском, Должанском и Ровеньками идут железнодорожные составы с неизвестными грузами
- Силовиков привели в боевую готовность по всей Украине, подымается авиация: что происходит
- Секретная операция на Донбассе: ВСУ разгромили боевиков ценой больших потерь
- Жириновский предсказал скорую войну с Украиной и рассказал подробности
- Украина может остаться без новых территорий, началось наступление: в МИД выступили со срочным предупреждением
- Под Донецком разгорелся кровопролитный бой - оккупанты обрушили артиллерию на ВСУ и зацепили гражданских
- Свершилось пришествие Иисуса Христа: в Тирренском море увидели Всевышнего, идущего по воде
- Генерал ВСУ раскрыл единственный путь закончить войну на Донбассе