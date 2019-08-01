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Как живут «Слуги народа» в самом роскошном отеле Трускавца: уникальные кадры
В Сети показали, где проживают будущие нардепы от партии «Слуга народа» на курсах повышения квалификации в Трускавце
Новоизбранный нардеп от партии «Слуга народа» Святослав Юраш опубликовал фото номера, в котором его поселили на время обучения. Об этом сообщает издание «Украинская правда» в Twitter.
Отмечается, что стоимость самого бюджетного двухместного номера от 3500 грн.
Святослав Юраш является самым молодым «слугой народа» от партии, ему 23 года.
Святослав Юраш — экс-глава коммуникаций творческого объединения Babylon’13. При президентстве Януковича несколько лет жил в Индии. Вернулся в 2014 году и основал пресс-центр Евромайдана, благодаря которому голоса с баррикад зазвучали на шести языках на разных медиаплатформах. За участие в событиях Революции Достоинства получил получил орден из рук Петра Порошенко. Занимал должность заместителя директора Всемирного Конгресса Украинских в Киеве. Отец Андрей Юраш — директор Департамента по делам религии и национальностей Министерства культуры.
Отметим, ранее в СМИ появилась информация, что депутатов «Слуги народа» поселили в самом дорогом отеле Трускавца Rixos Prykarpattya, куда они приехали на обучение.
Rixos Prykarpattya — это самый дорогой отель популярного украинского курорта Трускавец.
Глава президентской партии Дмитрий Разумков прокомментировал этот резонанс в СМИ касаемо стоимости отеля.
«Сняли то, что у нас была возможность снять. Была принципиальная позиция вывезти наших депутатов за пределы Киева, потому что это будет совсем другая рабочая обстановка. К сожалению, под Киевом мы не нашли базы, где можно разместить такое количество людей», — заявил он.
Как сообщалось ранее, депутаты от партии «Слуга народа» в Трускавце проходят обучение у лучших экономистов Украины. Модераторы будут работать по конкретным законодательным проектам «слуг народа».
Отдельно будущих народных избранников обучают и разным тематикам: транспортной инфраструктуре, безопасности, обороне, макроэкономике и налоговой политике.
Их поделили на группы – прототипы комитетов в Верховной Раде. Для будущих нардепов подготовили как общие, так и индивидуальные занятия с уклоном в практику.
Каждый день «слуги» должны подготовить какие-то документы, которые могут лечь в основу будущих законопроектов. За неделю каждый из участников школы обязан подготовить четыре документа: стратегию развития страны, публичную презентацию своей политики, законопроект и стратегию его воплощения.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Трускавец, отель, Слуга народа
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