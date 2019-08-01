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Команда Зеленского намерена создать Службу финрасследований
Глава Государственной налоговой службы (ГНС) Сергей Верланов анонсировал создание Службы финансовых расследований (СФР).
Об этом он рассказал в интервью Интерфакс-Украина.
По словам главы ГНС, законопроект о создании данной структуры внесут в новую Раду одним из первых.
Верланов также заявил, что это решение было принято на встрече главы налоговой с секретарем СНБО Александром Данилюком, замглавы Офиса президента Русланом Рябошапкой и главой таможни Максимом Нефедовым.
«Мы прошлись по материалам, нашим наработкам, по основному видению… Хотим выйти на консенсусное решение до начала работы Верховной Рады, чтобы это был один из первых внесенных законов и, соответственно, проголосованных в новом парламенте», — заявил он.
По словам Верланова, по новой концепции ГНС служба будет демилитаризирована.
Источник: https://donpress.com
Теги: политика, Донбасс, расследование, Зеленский
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