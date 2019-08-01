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Названы знаки Зодиака, которых август поставит перед непростым выбором
Астрологи уверены, что в августе каждый человек должен будет сделать выбор. У кого-то он будет незаметным и не изменит жизнь, а для кого-то станет судьбоносным событием. В последний месяц лета звезды станут в таком порядке, что сложный выбор будут вынуждены сделать представители трех знаков Зодиака, пишет Zen.yandex.ru.
Для остальных девяти август будет началом изменений в самых разных сферах жизни и подходящее время для определения с целями и жизненными ориентирами.
Август будет совсем непростым и «неровным» месяцем. Даже те люди, кто привык плыть по течению, чья жизнь всегда была тихой гаванью, окунутся в бурный поток и вынуждены будут побарахтаться, чтобы встать на ноги.
Так перед кем же судьба поставит трудный выбор?
Скорпиону придется выбирать между финансами и чувствами. Его вторая половинка так мало зарабатывает и ничего не хочет менять, что ему приходится «пахать» сутками на благо пары, а это очень утомляет и надоедает. Больше нет желания разговаривать, понимать и поддерживать. Хотя любовь еще не остыла.
Львы окажутся перед выбором нового места работы или места проживания. Например, будет предложена отличная перспективная и высокооплачиваемая должность, но ради нее придется уехать на край света. Привязанным к своему дому и друзьям Львам придется продолжать довольствоваться низкой оплатой труда и дальше. При выборе стоит учитывать, что звезды не гарантируют поддержку со стороны избранника. Вполне вероятно, что вторая половина не поддержит переезд.
Деве нужно будет выбрать, оставить все на своих местах или пойти на риск ради замаячившего на горизонте благополучия. Риск – дело благородное. Но Дева – сторонник проторенных путей и распланированных действий. Ее путь проверен и надежен, но он такой долгий и трудный, что у Девы будет велик соблазн все бросить и рискнуть. Самые умные и прагматичные Девы смогут найти третье решение ситуации.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, август, знаки Зодиака
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