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Зеленский жестко оскандалился новыми разборками
Украинцы отреагировали на разнос Владимиром Зеленским будущего депутата в Ивано-Франковской области
2 августа президент Украины обратился к мажоритарщику и обязал его найти деньги на строительство дороги. Свое решение гарант подкрепил серьезной угрозой. Пользователи сети неоднозначно оценили поступок.
Во время рабочего визита Владимир Зеленский обратил внимание на проблему дорог в регионе. Люди пожаловались, что их попросту нет. Президент отметил, что сейчас украинский бюджет не позволяет отремонтировать все транспортные артерии. Зато увидел в зале опытного депутата-мажоритарщика Андрея Иванчука, который известен своими связями с экс-премьером Арсением Яценюк.
Глава государства предложил альтернативный выход. Перед журналистами он предложил политику профинансировать строительство дороги на 175 миллионов гривен. Именно такую сумму ему назвали местные власти.
«175 миллионов вам нужно, и все будет нормально? Я вижу господина Иванчука. Вы же стали депутатом, я слышал. Вы зря сюда пришли. Вы же здесь родились? Вы же из Коломыи? Очень хорошо. 175 миллионов гривен есть?» — обратился Зеленский к Иванчуку. В итоге будущий депутат согласился. Но для гарантии президент пригрозил выдать его телефон местным жителям.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, президент, скандал, дорога, Зеленский
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