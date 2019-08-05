В Украине из-за непогоды обесточено 83 населенных пункта

05.08.2019 11:15

В Украине по состоянию на утро 5 августа из-за непогоды остаются без электричества 83 населенных пункта в четырех областях. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В ведомстве отметили:

«Вследствие осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) остаются обесточенными 83 населенных пункта в 4 областях, а именно: Донецкая — 37, Запорожская — 21, Луганская — 21 и Днепропетровская — 4».

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Источник: https://donpress.com