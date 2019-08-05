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«Врачи посоветовали вывозить детей»: в Крыму всполошились из-за новой катастрофы

05.08.2019 09:14
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«Врачи посоветовали вывозить детей»: в Крыму всполошились из-за новой катастрофы

В расположенном в аннексированном Крыму городе Армянске местные жители в очередной раз принялись жаловаться на проблемы со здоровьем в связи с наблюдающейся там катастрофической экологической обстановкой.

Как передает replyua.net, об этом на своей странице в микроблоге Twitter рассказал блогер с ником КРЫМский бандеровец. В том числе, он сослался на сообщения крымчан в соцсетях. «Врачи выписывают лекарства, но они не помогают. Некоторые медики советуют вывозить детей. Проблемы со здоровьем уходят, когда люди выезжают из города», – отметил блогер.

Также он добавил, что у жителей Армянска отмечается отек носоглотки и гортани, кашель, затрудненное дыхание, частые простудные заболевания.

Напомним, что в прошлом году в Армянске произошел выброс химических веществ с завода «Крымский титан». Более того, жители города рассказывали, что запах кислоты держится в воздухе уже три года подряд, но в 2018-м ситуация стала гораздо серьезнее.



Теги: Донбасс, Крым, дети, катастрофа
 
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