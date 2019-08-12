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Зеленский готовит амбициозные экономические реформы: стало известно, что изменится в Украине
Владимир Зеленский находится на посту Президента Украины около двух тысяч часов — это более 80 дней
За указанное время в Верховной Раде Украины зарегистрировали два десятка законопроектов, инициатором которых стал сам глава государства.
Документы относятся к штрафам за нарушения порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины, цены на электроэнергию, альтернативных источников энергии, работы Высшего антикоррупционного суда, избирательной системы, ряда вопросов по кадрам, импичмента и других тем.
Стоит отметить, что большая часть законодательных инициатив президента так и не дошла до сессионного зала, а определенную часть нардепы не включили в повестку дня. В частности, это коснулось проектов, которые предусматривали изменения избирательной системы нардепов и импичмента.
Были отклонены и проекты, по которым требовали уволить министра обороны Степана Полторака, министра иностранных дел Павла Климкина и главу СБУ Василия Грицака.
Теперь, когда восьмой созыв Верховной Рады окончен, а новый парламент приступит к работе только в конце августа, проекты считаются отозванными.
Отдельно добавим, что один из самых резонансных законопроектов Зеленского был тот, который хотел расширить действие закона о люстрации на чиновников времен президентства Петра Порошенко (с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года). Если бы данную инициативу приняли, то постов лишились бы нынешние соратники президента. В список входят глава наблюдательного совета «Укроборонпрома» Айварас Абромавичус, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк и министр иностранных дел Вадим Пристайко.
Команда президента заявила, что готова была пойти на люстрацию своих же соратников.
Напомним, на днях Владимир Зеленский сообщил, что Украину ждет резкий рост ВВП. Об этом президент заявил на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Анкаре.
По словам главы Украины, в ближайшие годы ВВП вырастит до 5-7% в год. Для этого уже осенью должны провести ряд необходимых реформ.
Владимир Зеленский отметил, что у его команды есть полный мандат на перемены, и своим шансом изменить страну новая власть воспользуется.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, президент, закон, Зеленский
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