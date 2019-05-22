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«Готов к внесению»: у Зеленского рассказали о законе об импичменте президента

22.05.2019 18:16
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«Готов к внесению»: у Зеленского рассказали о законе об импичменте президента

Законопроект об импичменте готов к внесению в парламент. Об этом заявил замглавы Администрации президента Руслан Рябошапка.

По его словам, законопроект об отмене депутатской неприкосновенности находится в парламенте. Рябошапка добавил:

«Это в ближайшее время. Законопроект об импичменте президента, о процедуре лишения его иммунитета — эти законопроекты готовы к внесению».

Также, он добавил, что законопроект о депутатской неприкосновенности готов ко второму чтению:

«Законопроект о неприкосновенности есть сегодня в парламенте. Он готов ко второму чтению. Парламент мог бы проголосовать, но парламент избегает этого».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, президент, закон, импичмент, Зеленский
 
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