«Готов к внесению»: у Зеленского рассказали о законе об импичменте президента

22.05.2019 18:16

Законопроект об импичменте готов к внесению в парламент. Об этом заявил замглавы Администрации президента Руслан Рябошапка.

По его словам, законопроект об отмене депутатской неприкосновенности находится в парламенте. Рябошапка добавил:

«Это в ближайшее время. Законопроект об импичменте президента, о процедуре лишения его иммунитета — эти законопроекты готовы к внесению».

Также, он добавил, что законопроект о депутатской неприкосновенности готов ко второму чтению:

«Законопроект о неприкосновенности есть сегодня в парламенте. Он готов ко второму чтению. Парламент мог бы проголосовать, но парламент избегает этого».

Источник: https://donpress.com