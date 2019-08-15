Погода ударит по украинцам с новой силой: «жаркий привет»

15.08.2019 19:48

16 августа украинцев ждут погодные качели — жара и, вместе с тем, прохладительные «сентябрьские» дожди

Погода в пятницу будет переменчивой, так на севере ожидаются кратковременные дожди, подобная картина будет и местами на юге.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Укргидрометцентр. Известно, что на остальной территории Украины будет без осадков:

«В северных областях, днем ​​также в Крыму и Приазовье местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков; температура в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ночью 8-15 °, днем ​​19-24 ° ».

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