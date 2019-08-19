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Аналитики выяснили, как часто украинцы меняют свои автомобили
19.08.2019 10:15
Аналитики провели опрос среди украинских автомобилистов в стремлении узнать, через какое время у них возникает желание сменить автомобиль. Результаты удивили всех, сообщает AutoNews.
Аналитический центр AUTO.RIA опросил три тысячи человек. Большинство респондентов ответили, что пользуются автомобилем «до трех лет», а затем меняют его. Это довольно неожиданный результат для автомобильной среды, где постоянно поднимается вопрос «дешевых авто из Европы» и завышенных цен на подержанные авто. Такая периодичность изменения транспорта впечатляет.
Для сравнения, европейские рейтинги показывают, что наибольшее количество автомобилистов готово владеть автомобилем от пяти до восьми лет.
Теги: Украина, опрос, автомобилисты
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