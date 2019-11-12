Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Украинцы против свободной продажи земли

12.11.2019 08:36
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украинцы против свободной продажи земли

77,6% украинцев приняли бы участие в референдуме об отмене моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения, если бы он проходил в ближайшее воскресенье. 68,3% из них проголосовали бы за продление моратория.

Таковы результаты опроса "Центра Разумкова", проведенного с 1 по 7 ноября. 

"Если бы подобный референдум состоялся, то абсолютное большинство проголосовали бы за продление моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения (63,4% всех опрошенных или 68,3% тех, кто принял бы участие в референдуме)". Вместе с тем каждый четвертый из тех, кто принял бы участие в референдуме (23,2%), проголосовал бы за введение рынка земли и отмену моратория на куплю-продажу земли. Остальные опрошенные не определились с ответом.

Социологи отмечают, что отношение городского и сельского населения к вопросу введения рынка земли сельхозназначения почти не отличается. 

Поддерживают продление моратория 60,9% городских жителей и 68,9% сельских жителей. Отмену моратория поддержали бы 20,6% городских жителей и 18,9% сельских жителей.  

Опрос проводился с 1 по 7 ноября 2019 года. Было опрошено 2015 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донбасса.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.


По материалам: https://www.epravda.com.ua

Теги: Украина, опрос, реформа, земля, население
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх