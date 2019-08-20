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Арест за долги: Зеленский взялся за Рината Ахметова
Практически 93% ценных бумаг частной телекоммуникационной компании, крупнейшего в стране оператора фиксированной связи "Укртелеком", который принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову, были арестованы исполнительной службой.
Арест акций был произведен за долги в размере почти 1,8 млрд грн компании "ESU" перед государственным Ощадбанком, сообщила в понедельник, 19 августа, пресс-служба финансового учреждения, пишет from-ua.
Отмечается, что "ЕСУ" не осуществила погашение облигаций, не уплатив положенный купонный доход, как это было установлено проспектом эмиссии. Для взяскания задолженности Ощадбанку пришлось прибугать к помощи судов, которые длились два года.
В сообщении пресс-службы Ощадбанка отмечается, что ЕСУ намеревалась отсрочить выполнение судебного решения, но Верховный Суд отменил рассрочку.
Арестованные ценные бумаги ПАО "Укртелеком" собираются реализовать во время публичных аукционов, тем самым погасить задолженность перед Ощадбанком.
Отметим, что в текущем году собственное состояние украинского бизнесмена и промышленника составляет около 5,7 миллиарда долларов.
Теги: Донбасс, Ахметов , арест, Зеленский
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