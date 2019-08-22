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Опасные вещества нашли в воздухе , результаты поражают: экологи забили тревогу
Лабораторные исследования воздуха в Кривом Роге показали, что в воздухе превышен уровень диоксида серы, формальдегида, фенола, аммиака и пыли.
Взятые после жалоб жителей Восточного, пробы воздуха показали превышение уровня диоксида серы, формальдегида, фенола, аммиака и пыли. В то же время показатели по диоксиду азота, оксиду углерода, бензолу соответствуют нормам.
Замеры проводились 19 августа на улице Чертанова. Специалисты из исследовательской лаборатории и экологи брали пробы. Для изучения среднесуточной концентрации брали за сутки пробы четыре раза.
Эколог отмечает, что среднесуточная картина более полная, чем разовые замеры. Таким образом можно изучить, насколько предприятия влияют на воздух.
«Результаты лабораторных исследований направлены в Государственную экологическую инспекцию Украины и Днепропетровской области, Госпродпотребслужбы Украины и Днепропетровской области, органов прокуратуры. То есть, в исполнительные органы государственной власти, осуществляющих государственный контроль за соблюдением требований природоохранного и санитарного законодательства, для реагирования этих служб в пределах полномочий определенных законодательством Украины», – разъяснила глава управления экологии Светлана Охотникова.
В пресс-службе горсовета заявили, что пробы будут брать и дальше. Это поможет контролировать уровень загрязнения в Кривом Роге.
Была информация, что житель Кривого Рога возмущен выбросами с «АрселорМиттал» и требует установить пост мониторинга.
Источник : https://politeka.net
Теги: Донбасс, воздух, экология, вещество
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