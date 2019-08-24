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Зеленский рассказал о кандидатах в кресло премьера
Президент Владимир Зеленский сообщил, что на пост премьер-министра он рассматривает двух кандидатов. Об этом он сказал во время приема по случаю Дня Независимости, пишет ДонПресс.
«Я должен принять это решение на этой неделе, больше некуда тянуть. Скажу честно, что сложность этого решения только в том, что мне нравятся несколько человек. Не скажу кто, скажу, что двое», — сказал президент.
Глава государства отметил, что новый премьер должен быть готов к решению проблем в экономике.
«Человек должен прийти с моделью, с людьми, со сроками реформ. Это большая глобальная задача», — добавил он.
Также кандидат должен будет представить людей, которых он хочет видеть среди членов правительства.
«Я не знаю, какие переговоры они ведут, [но перед ними поставлена] задача показать структуру с людьми и программой. Естественно, они же не могут сказать: я бы хотел Илона Маска на министра инфраструктуры. Мы бы все хотели. Но чтобы мне кого-то предлагать, потому что они понимают, что мы товарищи предметные, наверное, с кем-то поговорить», — сказал президент.
Теги: Донбасс, премьер-министр, кандидаты, Зеленский
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