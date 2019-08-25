В Харькове обвалился автомобильный мост.

25.08.2019 17:20

Утром 25 августа в Харькове обвалился автомобильный мост, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Харьковской области. В результате происшествия никто не пострадал. Движение транспорта на участке перекрыто. Видео опубликовано на странице "ГУ Національної поліції в Харківській області" в YouTube.



Источник : https://gordonua.