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В Харькове обвалился автомобильный мост.

25.08.2019 17:20
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В Харькове обвалился автомобильный мост.

Утром 25 августа в Харькове обвалился автомобильный мост, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Харьковской области. В результате происшествия никто не пострадал. Движение транспорта на участке перекрыто. Видео опубликовано на странице "ГУ Національної поліції в Харківській області" в YouTube. 
 

Источник : https://gordonua. 



Теги: Донбасс, Харьков, мост
 
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