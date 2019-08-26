Последние новости раздела
- Погода в сентябре 2019 года: прогноз синоптиков и народные приметы22:35
- "Иначе быть не должно": у Зеленского решили судьбу русского языка21:42
- Портников назвал три направления, по которым нужно работать, чтобы Украина стала действительно независимым государством21:20
- Печальный результат "хлебного перемирия": штаб сообщил, сколько бойцов ВСУ погибло за последний месяц 20:15
- Украинцам рассказали, как изменится в будущем скорая помощь19:45
- Разумков рассказал, какие комитеты в Раде получат оппозиционеры19:20
- Пушилин запретил своим «чиновникам» выезжать из ОРДО19:02
- Этого так долго ждали! Новый указ Зеленского существенно облегчит жизнь18:45
- Стефанчук прокомментировал подготовку закона о сокращении числа нардепов18:00
- Боевики на Донбассе шесть раз обстреляли позиции ВСУ, ранен военный17:40
Минимальная заработная плата в Украине может достичь 7 тысяч гривен
26.08.2019 17:05
В Украине есть все предпосылки, чтобы повысить в следующем году размер минимальной заработной платы до 7 000 гривен. Об этом в эфире телеканала «112» сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.
По его словам, рост ВВП сегодня составляет 4,6%, а это лучший показатель за последние семь лет.
«Это означает, что сегодня есть все возможности, чтобы планировать рост минимальной заработной платы значительно большими темпами, чем раньше. Я считаю, что следующее Правительство должно зафиксировать в проекте Государственного бюджета Украины на следующий год размер минимальной заработной платы не менее 6,5 тысяч гривен на старте, а в течение года довести ее до 7 000 гривен», - отметил вице-премьер министр.
Источник: https://mrpl.city
Теги: Украина, Донбасс, зарплата, минимальная зарплата
Читайте также:
- "С зарплатами все плохо - люди массово уезжают", - житель Донецка рассказал, что на самом деле происходит в "ДНР"
- Самую большую зарплату в Украине получают авиаторы и финансисты
- Долг по зарплате в Украине вырос. Донецк и Харьков лидируют
- Средняя зарплата в Украине выросла на 21 гривню
- В "ДНР" посчитали среднюю зарплату по "республике"
- Жители Киева и Донецка зарабатывают больше всех
- Печальный результат "хлебного перемирия": штаб сообщил, сколько бойцов ВСУ погибло за последний месяц 20:15
- Пушилин запретил своим «чиновникам» выезжать из ОРДО19:02
- Боевики на Донбассе шесть раз обстреляли позиции ВСУ, ранен военный17:40
- В бою Горловкой погиб командир взвода батальона «Айдар»11:02
- «В Донецке нет ни комендантского часа, ни военных»: глава Донецкой ОГА дал реальную «пощечину» главарям «ДНР»10:08
- На блокпосту под Мариуполем нацгвардейцы открыли огонь по автомобилю08:05
- «Мы долго думали»: Пушилин пообещал восстановить два важных объекта в Донецке07:28
- Тревожные новости с Донбасса: много раненых и погибших20:20
- Поезда с горючим и странные грузовики: В ОБСЕ рассказали о трафике через неконтролируемый участок границы16:03
- Боевики на Донбассе открыли огонь по украинским военным: есть погибшие и раненые14:40
- Погода в сентябре 2019 года: прогноз синоптиков и народные приметы22:35
- Медики рассказали, как побороть хроническую усталость22:13
- "Иначе быть не должно": у Зеленского решили судьбу русского языка21:42
- Портников назвал три направления, по которым нужно работать, чтобы Украина стала действительно независимым государством21:20
- РФ готовит ответ на испытание новой ракеты в США20:48
- Печальный результат "хлебного перемирия": штаб сообщил, сколько бойцов ВСУ погибло за последний месяц 20:15
- В Беларуси готовятся "снять" Лукашенко: СМИ назвали имя нового президента 20:00
- Украинцам рассказали, как изменится в будущем скорая помощь19:45
- Разумков рассказал, какие комитеты в Раде получат оппозиционеры19:20
- Пушилин запретил своим «чиновникам» выезжать из ОРДО19:02
- Медики рассказали, как побороть хроническую усталость22:13
- За какие услуги украинцам теперь не надо платить в больницах: полный СПИСОК16:30
- Названы продукты, которые могут спровоцировать инсульт16:00
- Уже официально известно, кто сядет в кресло Ульяны Супрун14:06
- Сколько часов сна помогут избежать болезней сердца и инсульта11:31
- Вот как правильно проверить на свежесть куриное филе08:45
- Врачи подсказали, какие зубные пасты вызывают кариес08:35
- Медики развеяли главный миф о домашних солениях07:10
- Ученые назвали ранний симптом рака поджелудочной железы19:43
- Ученые назвали «самую страшную» группу крови18:20
- Выступление Зеленского в День Независимости омрачила кровавая провокация. ВИДЕО
- Зеленский принял неожиданное решение: «Теперь официально каждый год украинцы будут…»
- Тревожные новости с Донбасса: много раненых и погибших
- Порошенко перед уходом подложил Зеленскому "свинью": план реванша
- «Мы долго думали»: Пушилин пообещал восстановить два важных объекта в Донецке
- Атака на Зеленского и революция в Раде: главное за последние часы
- Кабмин подарил еще два года школьникам: кого это коснется
- Пушилин пошел на отчаянные меры: главарь "ДНР" издал громкий "указ" и обещает много денег
- "Поэтому его тут и нет", - Зеленский отличился оригинальная шуткой про Януковича в День Независимости
- Уже официально известно, кто сядет в кресло Ульяны Супрун