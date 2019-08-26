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Минимальная заработная плата в Украине может достичь 7 тысяч гривен

26.08.2019 17:05
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Минимальная заработная плата в Украине может достичь 7 тысяч гривен

В Украине есть все предпосылки, чтобы повысить в следующем году размер минимальной заработной платы до 7 000 гривен. Об этом в эфире телеканала «112» сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

По его словам, рост ВВП сегодня составляет 4,6%, а это лучший показатель за последние семь лет.

«Это означает, что сегодня есть все возможности, чтобы планировать рост минимальной заработной платы значительно большими темпами, чем раньше. Я считаю, что следующее Правительство должно зафиксировать в проекте Государственного бюджета Украины на следующий год размер минимальной заработной платы не менее 6,5 тысяч гривен на старте, а в течение года довести ее до 7 000 гривен», - отметил вице-премьер министр.

Источник: https://mrpl.city 



Теги: Украина, Донбасс, зарплата, минимальная зарплата
 
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