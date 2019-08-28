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Знакомьтесь: Нестор Шуфрич – новый глава Комитета по вопросам свободы слова
Главным в Комитете Верховной Рады по вопросам свободы слова теперь будет Нестор Шуфрич, будущий парламентарий от «Оппозиционной платформы – За жизнь!». Именно он возглавит Комитет. Об этом информирует replyua.net.
Комментируя новость, политолог Виктор Таран отметил, поскольку Комитет «кастрировали» в полномочиях – много вреда от него не будет, а вот «публичного шума» - будет множество, в этом можно не сомневаться. Имея несколько подконтрольных телеканалов и других СМИ партия Медведчука при каждой возможности будет использовать парламентскую трибуну для пиара и криков о том, что наступление на свободу слова идет полным ходом.
Компанию в Комитет Шуфричу составит Алена Шкрум от «Батькивщины», она будет его заместителем, а вот секретарем станет представитель «Слуги народа», бывший репортер «плюсов» Сергей Швец. Напомним, парламентарии уже закончили распределение должностей в комитетах. Как и прогнозировалось, больше всего Комитетов под свой контроль получила «Слуга народа» – 70. Читайте также – предприятия Коломойского начали открыто торговать с Россией, уголь идет вагонами.
Теги: политика, Донбасс, оппозиция, Нестор Шуфрич
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