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Смех на Украине пропадет вместе с газом 1-го января
Веселье от прихода на президентский пост шоумена Владимира Зеленского закончится вместе с истечением срока действующего контракта на поставку газа из России. Неприятности в энергетике будут сопровождаться и продолжающимся конфликтом в Донбассе.
Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский политолог Сергей Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я думаю, что шутить они будут до 1-го января, поскольку не заключат договор «Нафтогаз» и «Газпром», газ закроют, и там шутки закончатся. А что касается 100 дней, то за это время Зеленский твердо следовал путем военного преступника Петра Порошенко, все делал против своих избирателей, полностью их «кинул». Мы очень надеемся, что это хитрый обман американского начальства.
Теперь, что касается Верховной Рады, многие не знают, но я вам объясню. Перед ним стоит сложная задача, они хотят убрать депутатскую неприкосновенность и ввести очень легкий отрыв мандата – для того, чтобы любого, кто не проголосует по приказу, тут же, немедленно ставить на их место новых. Перед ними стоит задача: этих полухипстеров, которых они набрали, превратить в казарму», – заявил эксперт.
Источник : https://news.dn.
Теги: Украина, газ, смех
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