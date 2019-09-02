Приметы на 2 сентября: что нельзя делать

02.09.2019 11:01

2 сентября православные христиане почитают память библейского пророка Самуила. Его имя означает "услышанный богом". Пророка Самуила считали заступником всех мужчин, поэтому 2 сентября постарайся как-то порадовать своих любимых - мужа, папу, сына или друга, пишут Подробности.

Что нельзя делать 2 сентября в день пророка Самуила:

Конфликтовать и выяснять отношения. В этот день надо постараться обойтись без криков, ссор и других конфликтов, чтобы не портить себе и партнеру "мужской" день.

Оставлять ребенка одного в комнате даже на непродолжительное время. Это может спровоцировать серьезный испуг, а также считается, что так злые духи могут напасть на одиноких детей и вызвать у них разные болезни.

Стричь волосы. В народе считается, что если постричь в этот день волосы, то укоротишь свою судьбу. Поэтому если ты человек суеверный, лучше отложи поход к парикмахеру, чтобы тебе было спокойнее.

Приметы на 2 сентября