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Путин готовится убрать Медведева? Громкий конфликт в российской власти обострился до предела
В последнее время отношение российского президента Владимира Путина к премьеру Дмитрию Медведеву изменилось в связи с допущенными ошибками. Соответствующую информацию со ссылкой на источники распространил Telegram-канал "Незыгарь".
"Летом, в отсутствии президента, Медведев снова допустил значимые стратегические ошибки – не сумел наладить ситуацию, связанную с московскими протестами. И фактически самоустранился от решений", – сказано в заявлении.
"Медведев вряд ли способен к системной работе и к реальным действенным инициативам.
Премьер просто устал", - такая оценка Медведева, которая все больше приобретает характер консенсуса в российской элите.
Более того, известно, что все претензии к Медведеву поступают со стороны руководства Администрации президента Российской Федерации", - говорится в сообщении.
"В аналитических докладах приводятся данные о том, что глава правительства не может обеспечить контроль и реализацию важных проектов; отказался заниматься реформированием "Единой России" и поддержал крайне абсурдную идею о 4-дневной рабочей неделе в отместку своему оппоненту главе профсоюзов Шмакову", – отмечается в сообщении.
Как ранее сообщалось, 21 августа с.г. стоимость нефти упала ниже критической отметки, отчего стал страдать бюджет России.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Путин, Медведев, конфликт
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