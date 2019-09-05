Путин готовится убрать Медведева? Громкий конфликт в российской власти обострился до предела

05.09.2019 20:21

В последнее время отношение российского президента Владимира Путина к премьеру Дмитрию Медведеву изменилось в связи с допущенными ошибками. Соответствующую информацию со ссылкой на источники распространил Telegram-канал "Незыгарь".

"Летом, в отсутствии президента, Медведев снова допустил значимые стратегические ошибки – не сумел наладить ситуацию, связанную с московскими протестами. И фактически самоустранился от решений", – сказано в заявлении.

"Медведев вряд ли способен к системной работе и к реальным действенным инициативам.

Премьер просто устал", - такая оценка Медведева, которая все больше приобретает характер консенсуса в российской элите.

Более того, известно, что все претензии к Медведеву поступают со стороны руководства Администрации президента Российской Федерации", - говорится в сообщении.

"В аналитических докладах приводятся данные о том, что глава правительства не может обеспечить контроль и реализацию важных проектов; отказался заниматься реформированием "Единой России" и поддержал крайне абсурдную идею о 4-дневной рабочей неделе в отместку своему оппоненту главе профсоюзов Шмакову", – отмечается в сообщении.

Как ранее сообщалось, 21 августа с.г. стоимость нефти упала ниже критической отметки, отчего стал страдать бюджет России.



Источник: www.dialog.ua