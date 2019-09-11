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Переговоры Зеленского с Путиным: США готовятся к "плану Б"
11.09.2019 11:11
Стало известно о том, что президент Украины Владимир Зеленский может привлечь к переговорам по Донбассу США. Так, это может произойти в том случае, если "нормандский формат" не принесет результатов. Информацию передает "Диалог.UA", ссылаясь на "Голос Америки".
По словам временного поверенного посла США в Украине Уильяма Тейлора, пока что такого запроса от Украины не поступало. Однако президент Украинского государства Владимир Зеленский и другие представители правительства готовы рассмотреть возможность присоединения Соединенных Штатов Америки к переговорам с Россией. Уильям Тейлор отметил, что Зеленский заинтересован двигаться вперед в мирном процессе.
Теги: США, Донбасс, Путин, переговоры, Зеленский
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