Последние новости раздела
- Масштабный протест собрали в центре Львова: «Назревает коллапс»18:30
- Возле Чернобыльской АЭС нашли без вести пропавшего солдата17:40
- «Плацдарм для наступления»: Порошенко выступил с громким заявлением о России17:03
- Отрадно: Украинец написал саундтрек к новому сериалу «Беверли-Хиллз 90210». ВИДЕО16:20
- Горят десятки гектаров: Крым накрило новое ЧП 16:00
- Зеленский поразил поступком накануне встречи с Трампом: «это может перевернуть все»15:45
- Синоптики прогнозируют в Украине первые заморозки15:20
- Верховная Рада запустила реформу прокуратуры от Зеленского - список изменений14:50
- Бывший регионал Ефремов отпущен на свободу под личное обязательство14:22
- Ничего еще не пропало, и Зеленский в итоге переиграет Путина - мнение14:09
Возле Чернобыльской АЭС нашли без вести пропавшего солдата
19.09.2019 17:40
На территории зоны отчуждения Чернобыльской электростанции работниками полиции был обнаружен пропавший без вести солдат-контрактник. Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Киевской области, передает УП.
"Во время патрулирования зоны отчуждения Чернобыльской АЭС было выявлено и задержано 30-летнего солдата-контрактника, который с 5 сентября текущего года находится в розыске как пропавший без вести. Этот гражданин незаконно проник на территорию зоны", – говорится в сообщении.
Согласно информации, об обнаружении военнослужащего было сообщено командиру воинской части, где пропавший солдат проходил службу. Нарушителя передали военной службе правопорядка Киевского гарнизона.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Чернобыль, зона отчуждения, АЭС
Читайте также:
- Азаров сожалеет о смерти протестующего в Донецке
- Тигипко предложили провести полчаса в 4-м энергоблоке ЧАЭС. И прожить оставшуюся жизнь на 1200 гривен в месяц
- Представители Пенсионного фонда уговорили 12 чернобыльцев прекратить акцию протеста
- В Чернобыльской зоне задержали российских сталкеров
- В 2011-м протестовали, газовали, садили и возводили
- Обновленный защитной аркой Чернобыль показали с высоты птичьего полета (видео)
- «Война на Донбассе заканчивается?»: В пресс-центре ООС сообщили об улучшении ситуации на фронте12:03
- «Мост имел важное значение»: Гиркин рассказал детали взрыва моста в Луганске11:30
- Боевики "Л/ДНР" резко сменили тактику обстрелов ВСУ на Донбассе накануне отвода войск10:48
- Украина в Минске озвучила условия реализации «формулы Штайнмайера»08:47
- «Это не капитуляция!»: В МО рассказали все тонкости разведения сил на Донбассе08:14
- Неподконтрольная Украине Еленовка обесточена из-за обстрела21:15
- В Минобороны рассказали, как будут разводить силы на Донбассе21:00
- «Формула Штайнмайера»: росСМИ сообщают, что Украина отказалась подписывать данное обязательство19:16
- Украина готовится к полному отводу войск, - командующий ООС18:52
- "Укрзализныця" отменила поезд Мариуполь-Киев-Жмеринка16:30
- Масштабный протест собрали в центре Львова: «Назревает коллапс»18:30
- Названы цвета, притягивающие деньги как магнит18:02
- Возле Чернобыльской АЭС нашли без вести пропавшего солдата17:40
- Составлен рейтинг самых противных знаков Зодиака17:16
- «Плацдарм для наступления»: Порошенко выступил с громким заявлением о России17:03
- Специалисты подсказали рецепт эффективного рецепта от простуды16:42
- Отрадно: Украинец написал саундтрек к новому сериалу «Беверли-Хиллз 90210». ВИДЕО16:20
- Горят десятки гектаров: Крым накрило новое ЧП 16:00
- Зеленский поразил поступком накануне встречи с Трампом: «это может перевернуть все»15:45
- Синоптики прогнозируют в Украине первые заморозки15:20
- Названы цвета, притягивающие деньги как магнит18:02
- Составлен рейтинг самых противных знаков Зодиака17:16
- Специалисты подсказали рецепт эффективного рецепта от простуды16:42
- Эти простые советы помогут существенно снизить риск мигрени13:00
- Кому противопоказаны прививки от гриппа09:50
- Медики подсказали, какой завтрак укрепляет мужскую силу07:10
- Самая безопасная поза для сна22:40
- Эксперты рассказали, как активизировать похудение во сне20:35
- Опасные болезни, которые можно перепутать с простудой16:00
- Названы продукты, хорошо помогающие справиться со стрессом14:46
- Путину «помогут» уйти с Донбасса, раскрыт хитрый план: Так продолжаться больше не может!
- Стало известно, какая крупа очищает печень от токсинов
- Блогер из Донецка рассказал о нововведениях на КПП «Еленовка» и «Октябрь»
- Людей расстреляли на границе с Россией, это международный скандал: первые подробности
- Опасные болезни, которые можно перепутать с простудой
- Восемь фактов о щекотке, которые вы могли не знать
- Минималку изменят: какие пенсии и зарплаты украинцы будут получать в 2020 году
- «Ярко, напористо и умно»: Гиркин прокомментировал действия Зеленского по Донбассу
- Зеленский уготовил план по Донбассу, Путин в ауте: всплыли детали важного прорыва
- Оккупированный Донбасс умирает: наружу вылезла катастрофа, какой в "Л/ДНР" еще не было