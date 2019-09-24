Летнее время отменяется: Кабмин обнародовал важный документ

24.09.2019 14:03

Украинцам следует подготовиться к переходу на зимнее время. Как информирует replyua.net, в ночь на 27 октября, воскресенье, стрелки часов в Украине будут переведены ровно на час назад.



Соответствующий документ Кабинета министров разместил на своей странице в Facebook Тарас Качка, министр развития торговли, сельского хозяйства и экономики. «Согласно постановлению Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" на территории Украины 27 октября 2019 в 4 (четыре) часа по киевскому времени отменяется летнее время с переводом часовой стрелки на 1 (один) час назад», - написал министр. Также он сообщил, что лично подписывал этот документ.



При этом в Кабмине подчеркнули, что средства массовой информации должны заранее предупредить всех граждан об окончании летнего время, в частности, такие новости должны появляться на страницах СМИ в течение трех последних дней, которые украинцы будут жить по летнему времени. Напомним, что перевод стрелок часов на летнее время в Украине осуществляется в последнее воскресенье марта.