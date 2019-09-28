Дожди, туманы, солнце – в одном флаконе: прогноз погоды на выходные

28.09.2019 12:58

В этом году синоптики советуют не надеяться понапрасну. "Бабье лето" придет, но задержится ненадолго. И как раз в эти выходные они обещают еще небольшое, но уже ощутимое потепление, пишет from-ua.

Синоптик Наталия Диденко прогнозирует, что днем в субботу, ​​28 сентября, воздух прогреется до +15…+20 градусов, а в воскресенье, 29 сентября, - до +18…+24 градусов. На севере будет на 2-4 градуса ниже.

"Но учитывайте облачность и туманы, которые ожидаются. Дожди. В субботу осадки наиболее вероятны в западных областях, на остальной территории Украины будет преобладать сухая погода", - пишет синоптик в Facebook.

В воскресенье атмосферный фронт протянет дожди практически по всем областям. В течение дня дожди пройдут от Запада к Востоку. Также задождит на Севере, Юге и в центре.

Погода в Киеве 28 сентября будет сухой, температура воздуха составит около +17 градусов. 29 сентября в столице пройдут дожди, но будет еще теплее – воздух прогреется до +19 градусов.

"Словом, дожди, туманы, солнце и сравнительно высокие градусы - все в одном кувшине в ближайшие выходные", - резюмировала синоптик.