"Прозревший" поклонник России: "Крым заливают бетоном - будущего нет"

28.09.2019 12:34

Россия планомерно уничтожает туризм в аннексированном Крыму. С каждым годом ситуация становится все хуже. Будущее полуострова печально. С тревожным постом о Крыме выступил в Facebook бывший ярый поклонник "КрымНаша" ялтинский журналист Евгений Гайворонский, передает Диалог.UA.

Гайворонский по случаю Международного Дня туризма констатировал, что "родная гавань" окончательно похоронила отрасль в Крыму. "С февраля 2014 года в Крыму есть пародия на туризм. Минимум настоящих туристов и максимум имитации в виде бюджетников, которые создают видимость. Этой видимостью они отвлекают внимание от уничтожения более 100 санаториев и здравниц, превращения некогда общедоступные места в виллы Путина, Аксенова и их клиентеллы. Туризм заливается бетоном и изничтожается заборами. Убивается экология и убивается свобода - главное условие туризма и отдыха. Цивилизованный мир уже 5 лет держит карантин в отношении этих процессов в Крыму, поэтому сюда не заходят круизные суда и не приезжают иностранные отдыхающие", - откровенно рассказал сепаратист. Он констатировал, что спасти Крым может только одно - возвращение в Украину.