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В Україні пройде наймасовіший урок доброти, присвяченій Всесвітньому дню захисту тварин
28.09.2019 08:51
2 жовтня Благодійний Фонд «Happy Paw» за підтримки Міністерства освіти та науки України організовує у школах країни «Всеукраїнський урок доброти «Гуманне та відповідальне ставлення до тварин», приурочений до Всесвітнього дня тварин, який відзначають 4 жовтня.
Також за результатами проведення заходу Національним реєстром рекордів України планується подолання минулорічного рекорду України – «Наймасовіший урок добра в закладах освіти, проведений впродовж одного дня». Для подолання минулорічного рекорду потрібно провести більше ніж 6 542 уроки в один день, а саме 2 жовтня 2019 року.
Реєстрація на участь у «Всеукраїнському уроці доброти» триває до 01.10.19.
Теги: Украина, Донбасс, животные, уроки, доброта
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