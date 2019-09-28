В Україні пройде наймасовіший урок доброти, присвяченій Всесвітньому дню захисту тварин

28.09.2019 08:51

2 жовтня Благодійний Фонд «Happy Paw» за підтримки Міністерства освіти та науки України організовує у школах країни «Всеукраїнський урок доброти «Гуманне та відповідальне ставлення до тварин», приурочений до Всесвітнього дня тварин, який відзначають 4 жовтня.

Також за результатами проведення заходу Національним реєстром рекордів України планується подолання минулорічного рекорду України – «Наймасовіший урок добра в закладах освіти, проведений впродовж одного дня». Для подолання минулорічного рекорду потрібно провести більше ніж 6 542 уроки в один день, а саме 2 жовтня 2019 року.

Реєстрація на участь у «Всеукраїнському уроці доброти» триває до 01.10.19.