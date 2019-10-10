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Трампу это не понравится! Зеленский рассказал то, о чем долго молчал, скандальное заявление: «хотел затащить…»
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как приглашал президента США Дональда Трампа в Украину
Как передает Politeka, об этом он рассказал во время пресс-марафона в четверг, 10 октября, в Киеве.
Владимир Зеленский подчеркнул, что звонок Трампа никак не повлиял на отношения Украины и США.
«Звонок никак не мог влиять на наши отношения с США. У нас было несколько звонков с президентом Штатов и я прекрасно понимал, что для нас задача сделать эти, я бы их назвал, уставшие отношения между Америкой и Украиной. К сожалению, надо это признать и это на личной встрече Трамп, я это знал и перед звонком, я это прекрасно знал, мы же готовимся к звонкам, я прекрасно знал, что уставшие», — заявил Зеленский.
Он также объяснил, почему это такой важный вопрос для США.
«Куда мы тратили деньги, это вопрос, куда деньги шли, он шел со всех источников. Надо понять, это не только президент Трамп это озвучил, это в принципе Соединенные Штаты, вы же знаете как там к этому относятся — это деньги налогоплательщиков, для них это святые вещи», — рассказал президент.
По словам Зеленского, этот звонок влиял только на одно.
«Нам нужно добиться встречи, нам нужно обязательно встретиться с президентом, я хочу ему показать нашу молодую команду. Я хотел его затянуть в Украину и поэтому, например, во время общения с президентом Трампом я ему сказал, что у нас будет возможность встретиться в Варшаве, потому что он сначала собирался туда приехать, а потом туда приехал вице-президент Майкл Пенс», — отметил он.
Зеленский заявил, что очень захотел, чтобы президент такой мощной страны, стратегического партнера Украины приехал в Украину.
«Когда я понял, что его не будет в Варшаве, я понял, что мы будем встречаться в Нью-Йорке и я ему должен был это показать. Мы пришли, мы говорили, у нас была очень хорошая встреча и я ему сказал: смотрите на нас, мы похожи на коррупционеров? Я вас очень прошу, господин президент, пожалуйста, в вашей риторике мы очень просим, чтобы Белый Дом изменил в вашей риторике этот имидж», — рассказал президент.
Теги: Донбасс, пресс-конференция, Дональд Трамп, заявление, Зеленский
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