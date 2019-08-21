Макрон и Трамп одобрили возврат России в G7

21.08.2019 18:00

Состоялся телефонный разговор Эммануэля Макрона и Дональда Трампа. Во время беседы политики обсуждали возвращение России в состав G8.

Они планируют пригласить Владимира Путина предстоящий саммит в 2020 году.

На этих выходных в Биаррице состоится саммит G7, в ходе которого Дональд Трамп обсудит возвращение РФ в группу с другими политическими лидерами.

Следует отметить, что инициатором возвращения России стал Эммануэль Макрон.

Источник: http://kr24.com.ua