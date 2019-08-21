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Макрон и Трамп одобрили возврат России в G7
21.08.2019 18:00
Состоялся телефонный разговор Эммануэля Макрона и Дональда Трампа. Во время беседы политики обсуждали возвращение России в состав G8.
Они планируют пригласить Владимира Путина предстоящий саммит в 2020 году.
На этих выходных в Биаррице состоится саммит G7, в ходе которого Дональд Трамп обсудит возвращение РФ в группу с другими политическими лидерами.
Следует отметить, что инициатором возвращения России стал Эммануэль Макрон.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Россия, Донбасс, Дональд Трамп, G7, возвращение, Макрон
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