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Макрон и Трамп одобрили возврат России в G7

21.08.2019 18:00
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Макрон и Трамп одобрили возврат России в G7

Состоялся телефонный разговор Эммануэля Макрона и Дональда Трампа. Во время беседы политики обсуждали возвращение России в состав G8.

Они планируют пригласить Владимира Путина предстоящий саммит в 2020 году.

На этих выходных в Биаррице состоится саммит G7, в ходе которого Дональд Трамп обсудит возвращение РФ в группу с другими политическими лидерами.

Следует отметить, что инициатором возвращения России стал Эммануэль Макрон.

Источник: http://kr24.com.ua 



Теги: Россия, Донбасс, Дональд Трамп, G7, возвращение, Макрон
 
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