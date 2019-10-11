Гороскоп соблазнительниц: как покорить любого мужчину в зависимости от знака Зодиака

11.10.2019 11:42

Любовь превыше всего в этом мире, но иногда приходится добиваться мужчин или искать способы их соблазнения. Но принадлежность к тому или иному знаку Зодиака потребует разного подхода к покорению мужских сердец.

Для достижения любой цели важно уметь подстраиваться под любую жизненную ситуацию. В любви такой навык оказывается для женщин определяющим в большинстве случаев. Просто так никто не влюбляется, поэтому необходимо подталкивать мужчин к тому, чтобы они рассмотрели в вас какие-то позитивные стороны. Постоянное саморазвитие — вот ключ к успеху в любви. Важно быть красивыми душой, а не только телом.

Мы раскроем вам секреты вашей успешности и секреты соблазнения мужчин каждого знака одновременно, так что используйте эту статью как помощника в любви, сообщает from-ua.

Овен

Если вы родились под эгидой данного знака Зодиака, то соблазнить любого мужчину вам не составляет труда. Однако, есть несколько важных аспектов, которые нельзя игнорировать. Чтобы стать счастливее в любви, важно понимать, что все люди вокруг вас не такие как вы. Мужчина может принять ваше мнение в штыки, поэтому необходимо готовить к любому исходу.

Сердце мужчины-Овна сможет заполучить женщина любого знака, но придется за ним побегать, если он недостаточно в вас заинтересован. Несмотря на этот факт, можно со всей смелостью заявлять, что такие мужчины, когда свободны, наиболее доступны, потому что влюбляются очень легко. Вам нужно лишь показать свои намерения, а он сделает все остальное за вас.

Телец

Ваши жизненные ошибки помогают вам становиться мудрее, но вы частенько их игнорируете, поэтому наступаете в любви на одни и те же грабли. Чтобы мужчины вас не просто любили, а оставались рядом надолго, вам желательно приобрести только простоту характера. Вы специалистки по флирту и покорению мужских сердец, но они убегут от вас, когда узнают, что вы любите внимание больше них.

Мужчину-Тельца же охмурить не так уж и просто. Необходимо обладать большим потенциалом в плане ума и большой красотой. Тельцы любят красивых дам, эффектных, так что никто не избежит жесткого кастинга на роль дамы сердца. Если вы хотите попасть в список самых желанных женщин мужчины-Тельца, то придется поработать над своим имиджем.

Близнецы

Вы являетесь теми самыми дамами, от которых сбежит любой мужчина, потому что вы больше всего в мире цените свою свободу. Это неправильный подход в любви, потому что необходимо уметь отдавать себя и принимать любовь, а не только жадно забирать все внимание. У вас есть всё, чтобы получить любого мужчину, но у вас нет ничего, чтобы его удержать. Придется изменить свой характер, что не так уж и просто в вашем случае.

Мужчин-Близнецов советуем добиваться осторожно, потому что они невероятно ветреные. Если они почувствуют, что вы поставили их в приоритет, то они сядут вам на шею и свесят ноги. Лучше как можно дольше пребывать с ними в состоянии влюбленности. С ними нужно самим быть ветреными, чтобы они не расслаблялись и знали, что связались далеко не с самой простой девушкой.

Рак

Всем дамам, рожденным под знаком Рака, требуется щедрый мужчина, который поможет создать семью или станет близким другом, опорой. Это нужно не потому, что вы бедны или не можете сами заработать. Это вам нужно для того, чтобы доверять мужчине полностью. Любой мужчина стать вашим не сможет, пока вы не начнете давать шансы всем, кто щедр не только материально, но и духовно. Цените еще больше тех, кто отдает вам нечто большее, чем деньги — время.

Если вы ищете, как соблазнить мужчину-Рака, то тут никаких подводных камней и супер секретов нет. Нужно лишь показать ему свое восхищение. Не всем дамам сделать это просто, особенно Огненным Львицам, Стрельцам и Овнам. Постарайтесь сделать так. Чтобы он как можно скорее понял, что вы та самая, о которой он мечтал. Соответствуйте его ожиданиям, тогда он влюбится до беспамятства.

Лев

Львицам завладеть мужчиной несложно, однако, не нужно пытаться менять их изнутри, когда вы получаете их сердца. Сначала вы отдаете всю себя, а потом говорите им, что делать. Многие ваши советы хороши, но мужчины — это не пластилин, из которого можно лепить что угодно. Построить серьезные отношения с вами попросту невозможно, когда вы начинаете менять мужчин под себя полностью, а потом удивляетесь, что всё не так, как было раньше.

Мужчины-Львы — это те, кто хочет быть главными и самыми важными в вашей жизни. Они терпеливы и умеют ухаживать, поэтому рядом с ними нужно быть просто слабыми девочками, а не сильными и воинственными дамами. Не то чтобы они вас будут бояться, просто им не хочется соперничества. Сам факт того, что женщина может ими управлять, приводит Львов в бешенство. Немножко восхищения, комплиментов и всё получится.

Дева

Женщины, рожденные под этим знаком, очень своенравны. Привлечь желаемое в свою жизнь вам не сложно, однако, если дело доходит до любви, то вы создаете в голове какой-то образ, а потом ищете не идеального кандидата, а подбираете мужчину, словно по шаблону. Вам нужно уйти от идеалов, научиться давать шанс любому, кто обратит на вас внимание, потому что вас воспринимают как самодостаточных женщин и одних из самых неприступных.

Мужчины-Девы — это оплот сомнений и постоянных переживаний, поэтому для долгосрочных отношений такие мужчины выбирают женщин, которые бы делали их жизнь как можно более умеренной, приятной. Если вы капризничаете — он найдет другую. Если вы ветрены — он найдет другую. Ему нужна та, которая позволит ему спать спокойно. Желательно, чтобы ваши увлечения совпадали. Универсальный совет — давайте таким мужчинам повод доверять вам и не одевайтесь вульгарно, не флиртуйте с другими.

Весы

Весам желательно быть собой, не пытаясь подражать кому-то. Если вы хотите, чтобы у вас в любви все было прекрасно, то нужно быть проще, честнее с мужчинами любых знаков Зодиака. Секрет счастья для вас — честность и открытость. В совокупности с вашим внешним видом это произведет эффект разорвавшейся бомбы. Любовь — это то, для чего вы рождены, поэтому не стоит принимать её как должное. Напыщенность и эгоизм отталкивают.

Мужчины-Весы уравновешены и иногда даже угрюмы, поэтому нужно уметь давить на верные рычаги, чтобы пробудить в них настоящую страсть. Обратитесь за помощью к их хобби. Если вы полюбите то же, что и мужчина-Весы, то он и вас начнет ценить и влюбится до беспамятства. Это уникальные мужчины, которым почти не важно, какой у вас размер груди и сколько вы весите. Это не значит, что не нужно следить за собой, потому что Весы не любят людей неряшливых.

Скорпион

Дамы-Скорпионы могут быть крайне эксцентричными представительницами слабого пола. Вы и сами знаете, насколько вы любите поиграть мужскими чувствами. Даже если вы держите себя в руках, вам иногда удается сделать что-нибудь такое, что просто не вяжется с нормальным поведением человека. Но чтобы покорять мужчин, нужно только быть честными с ними. Красота и обаяние у вас имеются в избытке. Качество, которое мешает вам добиваться успеха и счастья в любви — безразличие к чувствам мужчин.

Мужчины-Скорпионы — это довольно приятный тип людей. Это семейные люди, которым не хочется изменять своим женам, не хочется делать им больно. Если девушка хочет заполучить себе идеального семьянина в лице Скорпиона, ей понадобится способность и умение разговаривать с мужчиной с ночи до утра. Если вы научитесь проводить ночь так, то любой другой способ вам откроется автоматически.

Стрелец

Стрельцам слабого пола не нужно усиливать привлекательность в глазах мужчин, потому что вам её итак не занимать. Единственная проблема состоит в том, что вы иногда можете быть немного грубоваты и излишне прямолинейны, что отпугивает многих мужчин. Вы не являетесь чрезмерно неприступными, но всем своим видом это показываете, что тоже играет временами не в вашу пользу. Покажите понравившемуся мужчине, что вы не являетесь неприступной крепостью, чтобы он был спокоен.

Мужчины-Стрельцы являются весьма странными созданиями. Это не мешает, а даже, наоборот, прибавляем им харизмы. Понять их очень сложно, так что в процессе соблазнения представителей этого огненного знака лучше любой даме просто быть собой. Любую фальшь эти мужчины почувствую за километр, поэтому обмануть их не получится в принципе. Хотите заполучить его сердце? Тогда придется показать, что вы готовы к экспериментам и не мыслите стереотипно.

Козерог

Козерогам женского пола нужно перестать отравлять жизнь окружающим в трудные моменты своей судьбы. Мужчины чувствуют ваш негатив и неистовый напор, который зачастую отталкивает. Необходимо научиться выходить из состояния постоянного напряжения. Если вы расслабитесь, то будете одной из самых приятных и соблазнительных девушек. Любовь и дела несовместимы. Если вы хотите быть успешной у мужчин, то придется отказаться от многих вещей, которые забирают у вас время и портят настроение.

Мужчины-Козероги будут вашими, если вы умеете делать так, чтобы вам доверяли. Козероги ценят честность и покорность в женщинах, поэтому эгоистичные дамы сразу отметаются Козерогами. Если на вашем жизненном горизонте появился приятный мужчина такого Знака как Козерог, то вам придется принять его правила игры, иначе он заставит себя не связываться с вами, ибо себе дороже.

Водолей

Женщины-Водолеи, когда влюбляются, в их жизни наступает черная полоса, потому что этот знак Зодиака создан для того, чтобы дружить и пребывать в партнерских отношениях. Проблемы в отношениях с мужчинами у вас начинаются только по вашей вине, но иногда вы просто ничего не можете с собой поделать. Решение простое — вам необходимо искать таких мужчин, которые даже влюбившись могут соблюдать спокойствие и не рваться делать детей, отказываясь от удовольствий жизни.

Если вы вдруг начали испытывать симпатию к Водолею-мужчине, то постарайтесь не разыгрывать драм и не устраивать сцен. Простой дружбой можно вполне ограничиться. Он сам поймет, что вам нужно от него. Если вы влюблены в Водолея, научитесь дружить, понимать этого мужчину и следовать его правилам, не нарушая зоны его комфорта никогда и ни при каких условиях. Так вы покорите его сердце.

Рыбы

Любовный успех придет Рыбам только после окончательного расставания с бывшим мужчиной. Нужно разорвать энергетическую связь, полностью абстрагироваться от прошлой любви. Если вы этого не сделаете, то будет очень трудно привить себе новую любовь. У вас есть тяга к сохранению дружбы даже в самой негативной ситуации. Это неправильно, ведь вы очень сильно привязываетесь к бывшим мужчинам. Немного легкости не помешает.

Мужчин-Рыб завоевать любой даме поможет только сексуальность и физическая красота. Интеллектом тоже можно брать, но это немного сложнее, потому что придется отыскать оптимальные увлечения, чтобы мужчина обратил на вас внимание. Мужчины-Рыбы очень сложны для понимания в целом, но при правильном подходе они могут стать идеальными семьянинами, прекрасными любовниками.