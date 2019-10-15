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Бабченко вдруг поддержал план Зеленского по Донбассу: "Распускаем ВСУ и сдаемся Путину..."
Известный российский журналист Аркадий Бабаченко достаточно жестко отреагировал на заявление от команды президента Украины Владимира Зеленского, где глава МИД Вадим Пристайко попытался объяснить отсутствие альтернатив "формуле Штайнмайера" для установления мира на Донбассе.
Глава украинского МИД Вадим Пристайко фактически в ультимативной форме заявил, что нужно быть честными перед своим народом всем тем политикам, которые пытаются спекулировать на теме мира на Донбассе, пишет Диалог.UA, ссылаясь на Facebook Аркадия Бабченко. По словам украинского дипломата, украинским политикам, лидерам общественных мнений, народным депутатам нужно откровенно сказать: если мы продолжаем делать ставку на оборону на укрепление армии и рассматриваем только военный путь обороны своих территорий, то для этого нужны соответствующие финансовые вливания, которые, кроме как из бюджета, больше брать неоткуда. Вадим Пристайко отметил, если украинское общество принимает такой вариант, то должно понимать, что мы треть субвенций, которые должны быть направлены на социальную сферу, возьмем именно на армию. Если украинцы к этому пути готовы, тогда мирные переговоры и процессы, которые власть инициирует на Донбассе, можно сворачивать. Знаете что? А Пристайко мне начинает нравиться. Три четверти проголосовали за "договориться посередине", а сейчас начинаются какие-то виляния - ой, мы не то имели в виду, ой, мы думали, что будет не так... Да фиг там. Нечего ответственность перекладывать. Бачили - ешьте. Я считаю, что это реально тема для референдума. Давайте определимся раз и навсегда, что мы хотим: свободу и независимость? Или евробляхи и тарифы? Решай, страна. Не хочешь кормить свою армию, бо цибуля дорогая? Отлично. Ставь вот здесь галочку, распускаем ВСУ, задираем лапки и сдаемся на милость империи. Как уже было. Сто лет назад. Триста лет назад. Всегда. Результат известен. Не хочешь обратно в рабство и жалостливые песни на кобзе про тяжелую долю казака? Тогда вот тебе платежка, вот налог на армию, затяни ремень и паши! И скажи спасибо, что это всего лишь платежка, а не мобилизационное извещение! И так еще лет десять минимум! Давайте просто определимся, чего мы хотим. Я всегда это говорил. В этом высказывании поддерживаю Пристайко безоговорочно. Отстаиваем свою свободу, или идем гречку сеять. Решай, страна.
Теги: Донбасс, поддержка, Бабченко, Зеленский
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