Главная / Новости / Украина / Трамп и Белый дом пообещали поддержать Украину «на пути к процветанию»
Последние новости раздела
- Трамп и Белый дом пообещали поддержать Украину «на пути к процветанию»18:53
- Эксперты назвали ошибки водителей, которые помогают угонщикам18:38
- На КПВВ Донетчины умер мужчина18:03
- Как поступить в украинский вуз: дорожная карта для школьников оккупированного Донбасса, - ВИДЕО17:48
- Украинцы смогут увидеть редкое лунное затмение17:31
- В Украине на праздники объявили штормовое предупреждение16:55
- Новое перемирие на Донбассе под угрозой16:37
- Утром оккупированный Докучаевск попал под обстрел, есть разрушения15:45
- В Минске пытаются договориться о летнем перемирии на Донбассе15:30
- Переселенцы пикетируют Кабмин14:50
Трамп и Белый дом пообещали поддержать Украину «на пути к процветанию»
27.06.2018 18:53
Белый дом и президент США Дональд Трамп считают вопрос обеспечения безопасности в Украине и поддержки реформ одним из самых важных в своей внешней политике.
Заместитель госсекретаря США Джон Салливан во время встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом заявил: «Мы уделяем большое внимание вашей стране. Администрация президента Трампа считает поддержку Украины на пути к процветанию важным вопросом».
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, Дональд Трамп, поддержка
Читайте также:
- Трамп меняет курс по Украине. Новый план США
- Гройсман: Агрессия РФ - это проблема всего демократического мира
- Нардепы готовы предложить Порошенко три кандидатуры на пост премьер-министра
- Агитбригада Тимошенко и соло Януковича. Кто кого?
- Украина получила нового премьера
- "Нас ждут непростые годы", - Гай поделился прогнозом по войне с Россией
- На КПВВ Донетчины умер мужчина18:03
- Новое перемирие на Донбассе под угрозой16:37
- Утром оккупированный Докучаевск попал под обстрел, есть разрушения15:45
- В Минске пытаются договориться о летнем перемирии на Донбассе15:30
- В море стекают нечистоты: коммунальщики Мариуполя неделю не могут устранить течь12:36
- На окраине оккупированной Горловки усиливают позиции боевики «Сомали»11:08
- В Мариуполе стартует программа «Радиус безопасности»10:50
- Кадиевка и Северодонецк содрогаются от обстрелов: сплошной гул, дрожит земля10:05
- Бойцы ООС остановили прорыв ДРГ террористов на Донбассе08:45
- Жители Шахтерска и Тореза напуганы сильными взрывами. В домах вылетали рамы22:05
- Трамп и Белый дом пообещали поддержать Украину «на пути к процветанию»18:53
- Эксперты назвали ошибки водителей, которые помогают угонщикам18:38
- «Агрессия России – это факт»: в Польше выступили с жестким заявлением18:17
- На КПВВ Донетчины умер мужчина18:03
- Как поступить в украинский вуз: дорожная карта для школьников оккупированного Донбасса, - ВИДЕО17:48
- Украинцы смогут увидеть редкое лунное затмение17:31
- Кто из знаков Зодиака простит измену, а кто будет помнить ее всю жизнь17:15
- Melovin озвучил персонажа голливудского мультфильма17:05
- В Украине на праздники объявили штормовое предупреждение16:55
- Новое перемирие на Донбассе под угрозой16:37
- Эксперты назвали ошибки водителей, которые помогают угонщикам18:38
- Будьте осторожны!!! Эти пять болезней можно подхватить, купаясь в открытых водоемах16:20
- Как правильно хранить продукты15:13
- Вредные свойства газированных напитков, о которых многие не знают14:16
- Запахи, которые отпугивают комаров09:32
- Названы признаки глаукомы, которые нельзя игнорировать08:15
- Почему не принято отмечать 40 лет22:28
- Шоу на крови. Луганский дневник21:37
- В Украине к переселенцам применяются самые дискриминационные нормы21:17
- Боец ВСУ положил оторванную взрывом ногу в рюкзак и продолжал огонь по террористам20:57
- Боевики пошли на штурм ВСУ под Катериновкой: СМИ узнали о тяжелом бое за стратегическую высоту. ВИДЕО
- Светлодарская дуга: у ВСУ и "Третьей силы" лопнуло терпение
- Возвращение оккупированного Донбасса: политолог дал прогноз
- Как власть издевается над пенсионерами – переселенцами и жителями Донбасса
- Горловка пережила ураганный удар
- Политолог: Порошенко с помощью Путина может "отрезать" Донбасс
- Соловьев во время эфира вышел из себя и пригрозил Украине: "Не отведете на Донбассе ВСУ - потеряете все"
- Появились подробности разоблачения "подпольщиков" в Краматорске
- В России взялись за Бородая, который разжигал пожар войны на Донбассе
- В «ДНР» прибудут 20 тысяч добровольцев